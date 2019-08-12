...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 445 PM EDT
FOR FORSYTH...NORTHEASTERN DAVIDSON AND NORTHWESTERN GUILFORD
COUNTIES...
AT 410 PM EDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER WINSTON-SALEM,
MOVING SOUTHEAST AT 20 MPH. POWERLINES WERE REPORTED DOWN NORTH OF
CLEMMONS
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...LAW ENFORCEMENT.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENSBORO, WINSTON-SALEM, HIGH POINT, THOMASVILLE, KERNERSVILLE,
CLEMMONS, BERMUDA RUN, LEWISVILLE, SUMMERFIELD AND STOKESDALE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STRAIGHT LINE WINDS CAN BLOW DOWN TREES, POWER LINES, AND DAMAGE
MOBILE HOMES AND OTHER BUILDINGS. SEEK SHELTER IN A STURDY STRUCTURE
UNTIL THE STORM HAS PASSED. STAY AWAY FROM WINDOWS AS FLYING DEBRIS
GENERATED BY DAMAGING WINDS CAN BE DEADLY.
TO REPORT SEVERE WEATHER CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT AGENCY.
THEY WILL SEND YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN
RALEIGH.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.
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HAIL...0.75IN
WIND...60MPH