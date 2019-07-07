The Greensboro Grasshoppers’ Sunday game against the Lakewood BlueClaws was canceled due to inclement weather. The team says the game will not be rescheduled, but tickets from the game can be exchanged for any 2019 regular season Hoppers home game, based on availability. The Hoppers will return to action Tuesday when they visit the Kannapolis Intimidators at 7 p.m.

The next Hoppers home game is Friday at 7 p.m. against the West Virginia Power.

— Staff report

Get today’s top stories right in your inbox. Sign up for our daily morning newsletter.

Tags

Load comments