In this recipe from “Second Helpings From Union Square Cafe” (HarperCollins, 2001), authors Danny Meyer and Michael Romano toss Indian spices into the mix for a lively twist on creamed spinach.

If you’ve ever had saag (often made with the mild cheese called paneer) in an Indian restaurant, you’ll see the similarities. Ginger and the popular Indian spice blend garam masala form the flavorful backbone here, with onion and jalapeno as supporting players.

If you don’t have garam masala, good-quality curry powder can be used in its place.

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