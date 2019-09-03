Technology companies drove a broad slide in U.S. stocks Tuesday as disappointing economic data and the latest escalation in the trade war between the U.S. and China put investors in a selling mood.

The Dow Jones Industrial Average slumped more than 280 points as the market gave back some of its gains from last week. The losses ended a three-day winning streak for the S&P 500.

The sell-off got going as markets opened after a long weekend to expanded tariffs between Washington and Beijing, and little sign that talks would restart soon. New economic data showing that U.S. factory activity shrank in August for the first time in three years helped drive the selling.

“While we’ve known that manufacturing was slowing, and in a slump, this was worse than expected, which is rekindling fears of recession,” said Kate Warne, chief investment strategist at Edward Jones.

Investors fled to safer holdings, including utility stocks, bonds and gold. Oil prices fell.

The S&P 500 dropped 20.19 points, or 0.7%, to 2,906.27.

The Dow lost 285.26 points, or 1.1%, to 26,118.02. The average was briefly down 425 points.

The Nasdaq fell 88.72 points, or 1.1%, to 7,874.16. Smaller company stocks also fell sharply, sending the Russell 2000 index down 22.56 points, or 1.5%, to 1,472.28.

Get today’s top stories right in your inbox. Sign up for our daily morning newsletter.

Tags

Load comments