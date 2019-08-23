Krystal Matlock

Krystal Matlock blows a kiss to her family as she leaves the courtroom, Monday, June 5, 2017. Matlock pleaded guilty to conspiracy to accessory after the fact to first-degree murder in the deaths of Tommy Dean Welch and Joshua Fredrick Wetzler. (Walt Unks/Winston-Salem Journal)

Krystal Nicole Matlock, then 30, pleaded guilty in Forsyth Superior Court to conspiracy to accessory after the fact to first-degree murder. She was accused of helping bury Joshua Frank Wetzler.

Matlock was sentenced to a minimum of three years and two months in prison with a maximum sentence of four years and 10 months.

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