GRASSHOPPERS REPORT

Greensboro 6

Augusta 3

Site: SRP Park, Augusta

Why the Grasshoppers won: The Hoppers used a four-run fourth inning to provide a cushion and hold off the GreenJackets in Augusta.

Performances worth noting: Greensboro left fielder Harrer went 3-for-4 with a home run and two RBI’s.

— Staff Report

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