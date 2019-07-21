...DANGEROUS HEAT CONTINUES...
.THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL
PRODUCE DANGEROUSLY HIGH HEAT INDEX VALUES WITH LIMITED COOLING
AT NIGHT.
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT MONDAY...
* HEAT INDEX VALUES...NEAR 90 THROUGH MIDNIGHT THEN LOWERING INTO
THE 80S.
* TIMING...IT WILL NOT COOL BELOW 80 DEGREES IN THE URBAN
LOCATIONS UNTIL AFTER 2 IN THE MORNING.
* IMPACTS...THE CONSISTENTLY HOT AND HUMID CONDITIONS WILL TAKE
ITS TOLL ON EVEN HEALTHY INDIVIDUALS. THOSE WITH CHRONIC HEALTH
ISSUES NEED TO BE MONITORED CLOSELY, AND NEED TO SEEK MEDICAL
ATTENTION AT THE FIRST SIGNS OF DISTRESS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL CREATE A
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF
FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, AND CHECK UP ON
RELATIVES AND NEIGHBORS.
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