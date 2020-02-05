Super Bowl Parade Football

Kansas City Chiefs head coach Andy Reid and his wife Tammy wave to the crowd during a parade through downtown Kansas City, Mo. Wednesday, Feb. 5, 2020, to celebrate the Chiefs victory in the NFL's Super Bowl 54. (AP Photo/Reed Hoffmann)

 Reed Hoffmann

After winning his first Super Bowl, Kansas City Chiefs coach Andy Reid isn’t shy about making predictions. Reid told revelers at the Chiefs’ Super Bowl parade on Wednesday that the team will win next season’s crown, as well. Story, C3

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