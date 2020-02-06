Swarm (copy) (copy) (copy)

What

Grand Rapids (Pistons) at Greensboro Swarm (Hornets), NBA G-League basketball game.

When

7 p.m. Friday

Where

Fieldhouse at the Greensboro Coliseum Complex

Notable

Grand Rapids is 17-14, and the Swarm is 7-25. ... The Swarm has acquired Terry Henderson via returning player rights. Henderson, who played at N.C. State, played for the Swarm in 2017-18 and averaged 11.3 points in 42 games. 

Up next

The Swarm will play at Wisconsin (Bucks) at 7 p.m. Thursday (ESPN+). The Swarm's next home game is against Fort Wayne (Pacers) at 7 p.m. Feb. 19 (ESPN+).

Tickets

Starting at $15; available at Ticketmaster.com and Fieldhouse box office.

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