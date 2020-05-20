Gus Hughes

Grimsley senior baseball player Gus Hughes.

The News & Record is shining the spotlight on high school senior athletes whose seasons were cut short because of the COVID-19 outbreak.

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Grimsley senior Alice Jones helped the Whirlies’ girls lacrosse team get off to a 4-0 start before the pandemic shut down school activities.

GUS HUGHES, Grimsley, baseball

Hughes, 18, hadn’t even gotten to play a home game in his final season with the Whirlies when the COVID-19 put a halt to high school athletics. But his baseball career is far from over, as Hughes will play at UNC-Charlotte. Here are his thoughts:

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