THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 118 IN
EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES
IN CENTRAL NORTH CAROLINA
ALAMANCE ANSON CHATHAM
CUMBERLAND DAVIDSON DURHAM
EDGECOMBE FORSYTH FRANKLIN
GRANVILLE GUILFORD HALIFAX
HARNETT HOKE JOHNSTON
LEE MONTGOMERY MOORE
NASH ORANGE PERSON
RANDOLPH RICHMOND SAMPSON
SCOTLAND STANLY VANCE
WAKE WARREN WAYNE
WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALBEMARLE, ANGIER, APEX,
ARCHDALE, ASHEBORO, BUIES CREEK, BURLINGTON, CAMP MACKALL,
CARRBORO, CARTHAGE, CARY, CHAPEL HILL, CLAYTON, CLINTON,
CREEDMOOR, DUNN, DURHAM, ELLERBE, ENFIELD, ERWIN, FAYETTEVILLE,
FRANKLINTON, GOLDSBORO, GRAHAM, GREENSBORO, HENDERSON,
HIGH POINT, HILLSBOROUGH, HOPE MILLS, KITTRELL, KNIGHTDALE,
LAURINBURG, LEXINGTON, LILLINGTON, LOUISBURG, MEBANE, NASHVILLE,
NORLINA, OXFORD, PINEHURST, PITTSBORO, POLKTON, PRINCEVILLE,
RAEFORD, RALEIGH, ROANOKE RAPIDS, ROCKINGHAM, ROCKY MOUNT,
ROSEBORO, ROUGEMONT, ROXBORO, SANFORD, SCOTLAND NECK, SELMA,
SILER CITY, SMITHFIELD, SOUTHERN PINES, SPRING HOPE, SPRING LAKE,
TARBORO, THOMASVILLE, TROY, WADESBORO, WAGRAM, WAKE FOREST,
WARRENTON, WILSON, AND WINSTON-SALEM.
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