Kamryn Pinnix

Eastern Guilford senior Kamryn Pinnix.

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The News & Record begins a series today shining the spotlight on high school senior athletes whose seasons were cut short because of the COVID-19 outbreak.

KAMRYN PINNIX, Eastern Guilford, softball

Kamryn Pinnix, 17, was enjoying her final season of high school softball as the Wildcats’ third baseman when things came to a halt. Pinnix plans to attend UNCG, but will not play softball for the Spartans. She shared some of her thoughts in a Zoom conference.

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