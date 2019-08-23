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MOCKSVILLE — Page and Davie County waited out a long lightning delay with some rain mixed in, but had to postpone tonight's season-opening football game.

Page will return to War Eagle Stadium at 6 p.m. Saturday to make up the game. Before heading back to Greensboro, Pirates coach Jared Rolfes spoke with HSXtra.com's Joe Sirera about the challenges of the delay and getting up again Saturday.

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