Eastern Guilford vs Northeast Guilford (copy)

Eastern Guilford quarterback Kamell Smith, escaping from from Northeast Guilford's Anthony Hairston in the Wildcats' opener, has passed for 438 yards with five touchdowns and one interception.

 Jay Capers/Special to the News & Record

The News & Record’s Joe Sirera looks at some high school football players who will be in the spotlight in Friday night's games:

ALONZA BARNETT, sophomore, QB, Page: If senior starter Javondre Paige hasn't recovered from a concussion in time to play at Dudley on Friday night, Barnett will get his first start for the Pirates in a tough environment. He's had some promising moments in Page's first two games, completing 13 of 26 passes for 222 yards with two touchdowns and an interception, and has a bright future.

CARSON CASSETTY, junior, RB, Northwest Guilford: OK, it was against struggling Smith and Western Guilford teams, but Cassetty has rushed for 268 yards and accounted for seven touchdowns (6 rushing, one on a fumble return) in two games. He and the Vikings will get their biggest test to date when they travel to Southeast Guilford, which hasn't forgotten that its only regular-season loss in 2018 was to Northwest.

DEVAN BOYKIN, senior, DB, Ragsdale: The N.C. State commit may be the best cover man in the area, and he'll be tested against a Northern Guilford team that moves the ball primarily through the air via QB Will Lenard. Boykin also can impact the game as a kick returner or as a wild card on offense. 

KAMELL SMITH, junior, QB, Eastern Guilford: Smith has completed 30 of 51 passes for 438 yards with five touchdowns and one interception. If the No. 4-ranked Wildcats are going to knock off No. 2 Grimsley at Jamieson Stadium, Smith has to be able to stretch a stingy Whirlies' defense to open things up on the ground for junior RB Hezekia Newby (182 yards, 3 TDs rushing, 1 TD receiving).

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