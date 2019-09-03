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In this week's edition of the Pep Talk Podcast, Spencer Turkin and Joe Sirera talk about what to watch for in some key matchups Friday night, including No. 4 Eastern Guilford at No. 2 Grimsley and No. 7 Page at No. 3 Dudley.

HSXtra.com Football Pep Talk Podcast: Week 3

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