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GREENSBORO — Southeast Guilford hit the practice field Thursday evening as the Falcons officially kicked off Kennedy Tinsley's third season as coach.

Coming off a 14-2 season and a run to the NCHSAA Class 3-AA championship game, the Falcons feel they have unfinished business. Tinsley and Southeast standouts Jalen Fairley and Montrell Walker spoke with HSXtra.com's Joe Sirera about Southeast's offseason work and what the Falcons must do to finish the job this year.

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