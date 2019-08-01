THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 1215 AM EDT
* AT 1020 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED A THUNDERSTORM PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO THREE INCHES OF RAIN HAS
ALREADY FALLEN.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, MCLEANSVILLE, SUMMERFIELD, STOKESDALE,
PLEASANT GARDEN, JAMESTOWN, FOREST OAKS, LAKE JEANETTE MARINA AND
MONTICELLO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM THE HEAVY RAIN WILL CAUSE FLASH FLOODING OF
CREEKS AND STREAMS, ROADS, LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. DO NOT
DRIVE YOUR VEHICLE INTO AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. MANY ROADS
AND INTERSECTIONS IN THE AREA WILL QUICKLY FLOOD. WHEN ENCOUNTERING
FLOODED ROADS, TURN AROUND, DON'T DROWN.
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