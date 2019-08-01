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Wade, Artimuss J

GREENSBORO — Dudley hit the practice field Thursday evening as the Panthers officially kicked off Steven Davis' 16th season as coach.

Coming off a 10-4 season that was a disappointment by Dudley's standards, the Panthers have a lot to be excited about this year with a number of big-time recruits on their roster. Davis and seniors Marlon Darby and Myles Smith spoke with HSXtra.com's Joe Sirera about Dudley's offseason work and the Panthers' expectations.

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