THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 1030 PM EDT
* AT 835 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO SLOW
MOVING THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE
ADVISORY AREA. UP TO ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY FALLEN, AND
ANOTHER ONE TO TWO INCHES OF RAIN IS POSSIBLE BEFORE 10 PM. SOILS
IN THE AREA ARE ALREADY SATURATED FROM THE HEAVY RAINFALL OVER
GREENSBORO LAST EVENING, SO THIS ADDITIONAL RAIN WILL QUICKLY RUN
OFF INTO CREEKS AND DITCHES. FLOODING OF POOR DRAINAGE AREAS AND
STREETS IS POSSIBLE.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, MCLEANSVILLE, SUMMERFIELD, STOKESDALE,
PLEASANT GARDEN, JAMESTOWN, HAW RIVER STATE PARK, FOREST OAKS AND
LAKE JEANETTE MARINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES. BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS
HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODS AND FLASH FLOODS.
&&