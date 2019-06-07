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GRASSHOPPERS REPORT

BlueClaws 2

Grasshoppers 1

Site: FirstEnergy Park, Lakewood, N.J.

Why the Grasshoppers lost:  Center fielder Fabrico Macias scored the only run for the Grasshoppers in their second loss of the night against the BlueClaws. Macias scored in the top of the fourth inning on a line drive to left by infielder Michael Gretler.

Also worth noting: Macias and Gretler both finished the night 1-for-3, with Gretler recording the only RBI of the night. The Grasshoppers will play the fourth game of a five-game series today at 7:05 p.m.

— Staff Report

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