tbt logo 052919

GREENSBORO — Team CP3, led by current Houston Rockets and former Wake Forest University star Chris Paul, has revealed its roster for The Basketball Tournament, the $2 million, summer event televised live on ESPN that will host a regional in Greensboro in July.

Several area and state standouts – most of whom are affiliated with Paul’s AAU basketball program – are expected to suit up for Team CP3, which will host one of eight regionals at the Greensboro Coliseum Fieldhouse July 19-21.

The roster, which is subject to change, includes:

  • Reggie Johnson, Winston-Salem (Miami)
  • Diante Baldwin, Greensboro (High Point Christian, UNCG)
  • P.J. Hairston, Greensboro (Dudley, North Carolina)
  • Sam Hunt, Greensboro (Dudley, N.C. State, A&T)
  • Rodney Purvis, Raleigh (Connecticut, N.C. State)
  • Dez Wells, Raleigh (Maryland)
  • Aaron Rountree, Wilson (Iona, Wake Forest)
  • Waymond Wright, Raleigh (Virginia State)
  • Nate Mason, Decatur, Ga. (Minnesota)
  • L.J. Peak, Gaffney, S.C. (Georgetown)

The Greensboro Regional bracket will be announced June 11. For the first time, each of the eight regional champions will earn a prize equal to 25 percent of that region’s ticket sales.

TBT games will air live on ESPN networks beginning July 19, with regional play also being held in Lexington, Columbus and Memphis. The other regionals will be played the next week in Salt Lake City, Wichita, Syracuse and Richmond. Regional winners will advance to Championship Week in Chicago Aug. 1-6.

TBT, in its sixth season, will feature a 64-team bracket of professional basketball players, with college alumni teams, international basketball stars, former NBA players, future NBA players and others competing in a single-elimination 5-on-5 tournament.

Last year, more than 60 players with NBA experience played in TBT, including multiple former lottery picks, NBA champions and All-Stars. Sixteen TBT 2017 players signed deals with NBA teams in 2017-18. Overseas Elite, a dynasty team of American stars playing in top leagues around the world, won for the fourth consecutive year in 2018, running their record to 25-0 and taking home an astounding $7 million in the process. They will be back to defend their title.

Get the latest sports news right in your inbox. Sign up for our Daily Sports newsletter.

Tags

Recommended for you

Load comments