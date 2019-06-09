REIDSVILLE WANDA JEAN Belton, 70, passed away June 4, 2019. Survivors include spouse, Richard Belton, daughters, Liza Cook and Emily Garner (Donald); other relatives and friends. A memorial service will be held at 3 p.m., Sunday, June 9, 2019, at the residence of her daughter, Liza, 110 Whit Lane, Reidsville, NC. Serenity Funeral Home & Cremations, Greensboro is assisting the family. Online condolences may be offered at www.serenityfhcremations.com.

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