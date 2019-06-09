...FLASH FLOODING POSSIBLE THROUGH SUNDAY...
.SEVERAL WAVES OF HEAVY RAIN PRODUCING SHOWERS AND ISOLATED
THUNDERSTORMS WILL MOVE ACROSS OUR REGION THROUGH SUNDAY. THIS
RAINFALL WILL BE LOCALLY ENHANCED BY EASTERLY FLOW INTO THE BLUE
RIDGE WHERE AN ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAIN COULD FALL IN
SPOTS, WITH A FEW AREAS RECEIVING OVER 5 INCHES. THIS COULD LEAD
TO DANGEROUS FLASH FLOODING ESPECIALLY ALONG SMALLER CREEKS AND
STREAMS, AND POSSIBLE MUDSLIDES.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTH CAROLINA, ALLEGHANY NC, ASHE,
ROCKINGHAM, STOKES, SURRY, WATAUGA, WILKES, AND YADKIN. IN
VIRGINIA, CARROLL, FLOYD, FRANKLIN, GRAYSON, HENRY,
MONTGOMERY, PATRICK, AND ROANOKE.
* THROUGH SUNDAY EVENING
* RAINFALL AVERAGING ONE TO TWO INCHES, WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS, IS EXPECTED TO FALL THROUGH SUNDAY. UP TO 3 TO 6 INCHES
COULD FALL ALONG THE NORTH CAROLINA MOUNTAINS AND FOOTHILLS AS
WELL.
* THE HEAVY RAIN MAY CAUSE CREEKS AND STREAMS TO LEAVE THEIR BANKS
INCLUDING RAPID RISES OF FLOWING WATER IN NATURALLY LOW AREAS.
MUDSLIDES AND LANDSLIDES COULD OCCUR AS WELL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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