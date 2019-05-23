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Sherz Aletaha, DeMone and Graham Stevens star in Triad Stage’s “Man of La Mancha.”

 Courtesy of VanderVeen Photographers

I wish to compliment Triad Stage for an outstanding performance of “Man of La Mancha.” The acting was first-rate, the singing was awesome, and the interpretation of the original work was impressive and imaginative. I implore the people of Greensboro and Winston-Salem to get out and see this show before it closes May 26! Your entertainment budget could not be better spent, in my opinion. Support local theater and get your tickets today!

Charles Delcambre

Fancy Gap, Va.

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