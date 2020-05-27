Today’s News & Record’s front-page news (“Pandemic took a toll on local motorists,” May 25) dealt with the lack of traffic on city streets owing to the coronavirus shelter-in-place mandate. It occurred to me that this would be a golden opportunity for the city and the county to fill the potholes in our roads.

Lewis Buckland

Greensboro

The writer is director of UNCG’s Weatherspoon Art Museum.

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