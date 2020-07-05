I am at high risk for COVID-19.

Every time I have to leave my home, I see many people not wearing masks.

I feel as if they are saying directly to me, “My comfort is more important than your life.”

On the up side, it used to be impossible to tell just by looking whether someone was a selfish jerk.

But now I know: They are all unmasked.

E.T. Edwards

Greensboro

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