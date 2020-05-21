According to some of the president’s devoted followers, life is full of risks.

Don’t worry about that anymore. Two months of tyranny is too much to try to save lives.

Masks? Forget about ’em; they’re too uncomfortable.

Social distancing? I’m in a hurry; forget about that, too.

So what if I sneeze on the person in front of me.

This isn’t about my fellow Americans; this is about me.

Any of this sound familiar?

Jim Galler

Stokesdale

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