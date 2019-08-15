...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT NORTHERN GUILFORD COUNTY UNTIL
1045 PM EDT...
AT 942 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR
BETHANY, OR 10 MILES SOUTH OF MADISON, MOVING EAST AT 10 MPH.
WIND GUSTS UP TO 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM.
HEAVY RAIN AND DEADLY CLOUD TO GROUND LIGHTNING WILL ALSO BE
POSSIBLE WITH THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENSBORO, SUMMERFIELD, STOKESDALE, LAKE TOWNSEND MARINA, LAKE
TOWNSEND, LAKE JEANETTE MARINA, MONTICELLO, LAKE BRANDT AND HAW RIVER
STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SEEK SHELTER IN A NEARBY BUILDING OR VEHICLE. WIND GUSTS AS HIGH AS
40 MPH ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN TREE LIMBS AND BLOWING AROUND
TRASH CANS, POTTED PLANTS, LAWN FURNITURE AND OTHER LIGHT OUTDOOR
OBJECTS.
CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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