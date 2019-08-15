NRA Reaction (copy)
The Assocatied PRess

I was just noticing the NRA’s similarity to the Republican Party, to whom, I hear, the NRA donates pretty generously. The NRA: Not Responsible for our Actions. The Republican Party: No Republican Actions on guns. Something is not right here and needs to change soon.

May the Good Lord give us the strength and the courage to get through all this craziness.

Raymond R. Williams

High Point

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