Trump slams congresswomen; crowd roars, 'Send her back!' (copy)

President Donald Trump arrives to speak at a campaign rally at Williams Arena in Greenville.

 Carolyn Kaster

I am old enough to remember the McCarthy-era bumper sticker from the 1950s, “America: Love it or Leave it.” I am not old enough to remember the bumper sticker from 1776, “His Royal Majesty’s Colonies: Love Them or Leave Them.”

There was a group of people who did neither: they stayed; they stood; they fought. We have a name for these “troublemakers:” We call them “Patriots.”

Dan Flak

Greensboro

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