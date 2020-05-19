I read with interest James Jackson’s letter (May 15) concerning Louis DeJoy’s appointment as U.S. postmaster general. There is no one more capable of this assignment. Louis started a logistics company from scratch and developed one of the most successful logistics companies in the U.S. He did not seek this assignment but was recruited because of his ability.

We are very fortunate that someone of his talent and integrity would accept this challenging assignment. Our country and the Postal Service will be better because of Louis DeJoy.

Jim Melvin

Greensboro

The writer is president of the Joseph M. Bryan Foundation.

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