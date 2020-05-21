Want to vote by absentee ballot?

Go to https://www.vote.org/absentee-ballot/. It takes all of two minutes to complete.

You will be asked for a donation, but you don’t have to.

You will still get your absentee ballot, donation or not.

Don’t worry about COVID-19.

Don’t be bothered by crowds or standing in line or bad weather or finding a parking space.

Just make sure you vote. It may be the most important vote of your lifetime.

Be sure your voice is heard. To do that you must VOTE!

Steve Gilley

Reidsville

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