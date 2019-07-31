To whomever runs Nike:

I want a pair of the Betsy Ross shoes. Size 9 wide, woman’s.

If you have a few pairs just lying around, I know some other people who want them, too.

You have bowed to pressure from one person. What about the rest of us U.S. citizens and our civil rights? Don’t we deserve a say?

Sell those shoes! Please!

Vicky Allison

Greensboro

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