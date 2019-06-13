THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
NORTHWESTERN GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 400 AM EDT
* AT 1259 AM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN BEGINNING TO
TAPER OFF ACROSS THE ADVISED AREA. LOCAL STREAMS AND CREEKS
CONTINUE TO RUN BANK FULL, ESPECIALLY ACROSS THE BRUSH CREEK
WATERSHED, WITH ADDITIONAL RISES POSSIBLE. PLEASE CONTINUE TO USE
CAUTION IF TRAVELING IN THIS AREA. URBAN AND SMALL STREAM FLOODING
IS LIKELY ONGOING, WITH GRADUAL IMPROVEMENT POSSIBLE OVER THE NEXT
THREE HOURS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, SUMMERFIELD, HAW RIVER STATE PARK, LAKE JEANETTE
MARINA, LAKE BRANDT AND LAKE TOWNSEND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODS AND FLASH FLOODS. IF FLASH FLOODING IS OBSERVED ACT
QUICKLY. MOVE UP TO HIGHER GROUND TO ESCAPE FLOOD WATERS. DO NOT STAY
IN AREAS SUBJECT TO FLOODING WHEN WATER BEGINS RISING.
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