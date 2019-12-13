...FREEZING RAIN POSSIBLE EARLY FRIDAY MORNING...
.PRECIPITATION WILL OVERSPREAD THE TRIAD TONIGHT THROUGH EARLY
FRIDAY MORNING, WITH A PERIOD OF FREEZING RAIN LIKELY IN PORTIONS
OF THE TRIAD BETWEEN MIDNIGHT AND DAYBREAK. THIS COULD LEAD TO
HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DURING THE MORNING COMMUTE BEFORE
TEMPERATURES RISE ABOVE FREEZING A FEW HOURS LATER.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT
TONIGHT TO NOON EST FRIDAY...
* WHAT...FREEZING RAIN EXPECTED. TOTAL ICE ACCUMULATIONS OF LESS
THAN ONE TENTH OF AN INCH.
* WHERE...FORSYTH, GUILFORD AND DAVIDSON COUNTIES.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON EST FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...LIGHT ACCUMULATIONS OF ICE, WHILE SHORT
LIVED, COULD IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING, ESPECIALLY BEFORE
DAYBREAK WHEN THE THREAT OF ICY CONDITIONS WILL BE GREATEST.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR NORTH CAROLINA CAN BE FOUND ONLINE
AT DRIVENC.GOV.
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