GREENSBORO Mr. Carlton Morales, Jr. died May 27, 2019, at his residence. The memorial service for Mr. Morales, Jr. will be 11 a.m., Saturday, June 15, 2019, at the Episcopal Church of the Redeemer, 901 East Friendly Ave., Greensboro, NC. Hinnant Funeral Service is assisting the Morales family.

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