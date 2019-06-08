THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
FORSYTH COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
NORTHEASTERN DAVIDSON COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
NORTHERN RANDOLPH COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 815 AM EDT
* AT 513 AM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE ADVISORY AREA.
BETWEEN ONE AND THREE INCHES HAS ALREADY FALLEN AT A FEW SPOTS IN
THE ADVISORY AREA SINCE 7 PM FRIDAY. WHERE RAINFALL RATES OF ONE
TO TWO INCHES OCCUR, FLOODING OF LOW SPOTS AND POOR DRAINAGES
AREAS WILL OCCUR.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, WINSTON-SALEM, HIGH POINT, RANDLEMAN, THOMASVILLE,
KERNERSVILLE, CLEMMONS, BERMUDA RUN, MCLEANSVILLE AND LEWISVILLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODS AND FLASH FLOODS. IF FLASH FLOODING IS OBSERVED ACT
QUICKLY. MOVE UP TO HIGHER GROUND TO ESCAPE FLOOD WATERS. DO NOT STAY
IN AREAS SUBJECT TO FLOODING WHEN WATER BEGINS RISING.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
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