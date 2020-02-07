PLEASANT GARDEN Vickie Lynn McClintock, 55, died Monday, February 3, 2020. A memorial service will be held at 5 p.m. on Saturday, February 8 at the Pentecostals of Greensboro, 1807 Merritt Drive. Forbis and Dick Pleasant Garden Chapel is serving the family.

To plant a tree in memory of Vickie McClintock as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Load entries