...THE URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL
315 AM EDT FOR SOUTHWESTERN GUILFORD COUNTY...
AT 128 AM EDT, RADAR ESTIMATED RAINFALL AMOUNTS OF UP TO THREE
INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS HAVE ALREADY FALLEN ACROSS THE
ADVISED AREA, WITH AN ADDITIONAL TENTH OF AN INCH POSSIBLE OVER THE
NEXT HOUR. URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IS LIKELY UNDERWAY ACROSS
THE AREA, OR WILL LIKELY BEGIN SHORTLY.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, JAMESTOWN AND OAK HOLLOW MARINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODS AND FLASH FLOODS. IF FLASH FLOODING IS OBSERVED ACT
QUICKLY. MOVE UP TO HIGHER GROUND TO ESCAPE FLOOD WATERS. DO NOT STAY
IN AREAS SUBJECT TO FLOODING WHEN WATER BEGINS RISING.
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING
OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
&&
Add an entry as
Report
Watch the guestbook.
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.