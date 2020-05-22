...FLASH FLOOD WATCH EXTENDED THROUGH 400 AM FRIDAY...
.A SLOW-MOVING UPPER LEVEL LOW WILL CONTINUE TO AFFECT CENTRAL
NORTH CAROLINA TONIGHT. DUE TO WIDESPREAD HEAVY RAINFALL OF 3 TO
7 INCHES ACROSS MUCH OF CENTRAL NC OVER THE PAST FEW DAYS, AREA
CREEKS AND STREAMS ARE RUNNING HIGH. ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO
LOCALLY 2 INCHES MAY RESULT IN FLASH FLOODING THROUGH 400 AM
FRIDAY.
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT UNTIL 4 AM EDT FRIDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ALAMANCE, ANSON, CHATHAM, CUMBERLAND, DAVIDSON, DURHAM,
FORSYTH, GUILFORD, HARNETT, HOKE, JOHNSTON, LEE, MONTGOMERY,
MOORE, ORANGE, PERSON, RANDOLPH, RICHMOND, SAMPSON, SCOTLAND,
STANLY, WAKE, AND WAYNE.
* UNTIL 4 AM EDT FRIDAY
* A WARM FRONT OVER SOUTHERN SECTIONS OF NORTH CAROLINA WILL
COMBINE WITH THE APPROACH OF LOW PRESSURE FROM THE WEST TO
CONTINUE TO PRODUCE NUMEROUS SHOWERS AND SCATTERED THUNDERSTORMS
THROUGH TONIGHT. SOME OF THE SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL
PRODUCE HEAVY RAINFALL. ANY ADDITIONAL HEAVY RAIN ON SATURATED
GROUND WILL RESULT IN RAPID RUNOFF AND POSSIBLY FLASH FLOODING.
THE HEAVY RAIN THREAT WILL GRADUALLY TAPER OFF FROM SOUTHWEST TO
NORTHEAST OVERNIGHT.
* RAPID RISES ON CREEKS AND STREAMS, AS WELL AS FLOODING OF URBAN
AND LOW-LYING AREAS WILL OCCUR WITH ADDITIONAL HEAVY RAIN
TONIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
Add an entry as
Report
Watch the guestbook.
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.