GREENSBORO Rose M. Jackson, 59, died Sunday, May 17, 2020. A celebration of life will be held 2 p.m., Saturday, May 23 at New Light Missionary Baptist Church, 1105 Willow Road. Serenity Funeral Home & Cremations is assisting the family.

To plant a tree in memory of Rose Jackson as a living tribute, please visit Tribute Store.

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