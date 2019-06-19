...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH TONIGHT FOR SECTIONS OF
THE NORTHWEST PIEDMONT IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
.UP TO THREE INCHES OF RAIN FELL OVER PORTIONS OF THE NORTHWEST
NORTH CAROLINA PIEDMONT LATE MONDAY NIGHT. ADDITIONAL HEAVY
SHOWERS AND THUNDERSTORMS OCCURRED THIS AFTERNOON AND EVENING
PRODUCING ANOTHER ONE TO TWO INCHES. CONTINUED SHOWERS AND
THUNDERSTORMS TONIGHT WILL PRODUCE MORE HEAVY RAIN, WITH AN
ASSOCIATED RISK OF FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT WEDNESDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, FORSYTH AND GUILFORD.
* UNTIL 6 AM EDT WEDNESDAY.
* WIDESPREAD SHOWERS AND STORMS PRODUCED UP TO A FEW INCHES OF
RAIN ACROSS PORTIONS OF THE NORTH CAROLINA PIEDMONT MONDAY
NIGHT. ADDITIONAL SHOWERS AND THUNDERSTORMS OCCURRED THIS
AFTERNOON AND EVENING PRODUCING ANOTHER ONE TO TWO INCHES.
CONTINUED SHOWERS AND THUNDERSTORMS TONIGHT WILL PRODUCE MORE
HEAVY RAIN, WITH AN ASSOCIATED RISK OF FLOODING.
* HEAVY RAIN ON SATURATED GROUND WILL INCREASE THE RISK OF FLASH
FLOODING THROUGH TONIGHT, PARTICULARLY IN URBAN AND LOW LYING
AREAS, AND WHERE HEAVY RAIN HAS ALREADY OCCURRED. A FLASH FLOOD
WARNING IS CURRENTLY IN EFFECT FOR FORSYTH COUNTY. SWOLLEN
CREEKS AND STREAMS, AND FURTHER RAPID RISES IN WATER LEVELS WILL
ALSO RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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