...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
.A SLOW-MOVING UPPER LEVEL LOW OVER THE TENNESSEE VALLEY WILL
RESULT IN MULTIPLE ROUNDS OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL WITH
EMBEDDED THUNDERSTORMS THROUGH THURSDAY NIGHT. MANY AREAS OVER THE
WESTERN PIEDMONT HAVE ALREADY RECEIVED 1-3 INCHES OF RAIN,
RESULTING IN INCREASED FLOW IN CREEKS AND STREAMS. ADDITIONAL
RAINFALL OF UP TO 2-5 INCHES WILL LEAD TO LOCALIZED FLASH FLOOD
AND MINOR FLOODING ON MAIN STEM RIVERS.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ALAMANCE, ANSON, CHATHAM, CUMBERLAND, DAVIDSON,
FORSYTH, GUILFORD, HARNETT, HOKE, LEE, MONTGOMERY, MOORE,
RANDOLPH, RICHMOND, SCOTLAND, AND STANLY.
* THROUGH THURSDAY EVENING
* MULTIPLE ROUNDS OF MODERATE TO HEAVY RAIN WILL RESULT IN
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 3 INCHES, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS AROUND 4 INCHES POSSIBLE OVER THE WESTERN
PIEDMONT.
* RAPID RISES ON CREEKS AND STREAMS, AS WELL AS FLOODING OF LOW-
LEVEL AREAS, MAY OCCUR, ESPECIALLY IN URBAN AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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