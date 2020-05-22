GREENSBORO Tasasha Golden, 40, died Tuesday, May 19, 2020. A public viewing will be held on Friday, May 22 at Goldie Hargett Memorial Chapel, 905 E. Market St. from 12 p.m. to 5 p.m. Hargett Funeral Service is assisting the family.

To plant a tree in memory of Tasasha Golden as a living tribute, please visit Tribute Store.

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