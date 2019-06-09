ELIJAH COPPEDGE Greensboro Elijah Coppedge, 72, died Thursday, May 30, 2019. A homegoing celebration will be held Monday, June 10, 2019 at Love & Faith Christian Fellowship, 4344 Blackberry Road, Greensboro at 12 Noon. Interment will follow in Lakeview Memorial Park. Hargett Funeral Service, Inc. is assisting the family.

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