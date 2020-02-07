GREENSBORO Sharon Elizabeth Conyers, 65, died Sunday, February 2, 2020. A funeral service will be held from 2 p.m. to 3 p.m. on Sunday, February 9 at Triad Cremation & Funeral Service, 2110 Veasley St.

To plant a tree in memory of Sharon Conyers as a living tribute, please visit Tribute Store.

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