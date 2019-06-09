GREENSBORO MR. BOBBY C. Addington passed away on Monday, June 3rd, 2019 at Duke University Medical Center. A celebration of life will be held on Monday, June 10th, 2019, at Mt. Zion Baptist Church, 1301 Alamance Church Rd, Greensboro, NC. Family visitation begins at 11:00 a.m. followed by the service at 11:30 a.m. Services entrusted to Perry J. Brown Funeral Home.

Tags

Load entries