...EPISODES OF HEAVY RAIN MAY PRODUCE FLASH FLOODING OVER THE
WESTERN PIEDMONT INTO SUNDAY...
.WIDESPREAD AREAS OF 3 TO 7 INCHES OF RAIN HAS FALLEN OVER
PORTIONS OF THE REGION SINCE LATE THURSDAY. THIS HAS LED TO
SOME FLOODING OF URBAN AREAS AND SMALL STREAMS ALREADY. AN
ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES IS POSSIBLE TONIGHT INTO SUNDAY AS
ADDITIONAL SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOP AND MOVE OVER THE
AREA.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ANSON, DAVIDSON, FORSYTH, GUILFORD, MONTGOMERY,
RANDOLPH, AND STANLY.
* THROUGH SUNDAY EVENING
* PERIODS OF HEAVY RAIN ASSOCIATED WITH TRAINING SHOWERS AND
ISOLATED THUNDERSTORMS CAN BE EXPECTED THROUGH SUNDAY AFTERNOON.
AFTER 2 TO LOCALLY 7 INCHES OF RAIN HAS ALREADY OCCURRED,
ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAIN IS STILL EXPECTED. ANY
ADDITIONAL HEAVY RAIN, ESPECIALLY IN AREAS THAT HAVE HAD THE
HEAVIEST RAIN ALREADY, FLASH FLOODING MAY QUICKLY RESULT.
* THE HEAVY RAIN MAY PROMPT THE RAPID RISE OF STREAMS AND
CREEKS. THE URBAN AREAS, PARTICULARLY AROUND THE CITY OF
GREENSBORO AND OTHER LOW LYING AREAS WILL BE MORE PRONE TO
FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
Add an entry as
Report
Watch the guestbook.
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately.