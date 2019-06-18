After Iron Man, Robert Downey Jr. aims to clean up the earth

FILE - In this April 22, 2019, file photo Robert Downey Jr. signs autographs as he arrives at the premiere of "Avengers: Endgame" at the Los Angeles Convention Center. After playing Iron Man for more than a decade, Robert Downey Jr. has found a real-life villain he wants to defeat: pollution. The movie star says he plans to start an organization next year called the Footprint Coalition. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

 The Associated Press

"Tony Stark" posted an Instagram to a 17-year-old New Bern teen who was bitten by a shark June 2.

Actor Robert Downey. who portrays the billionaire industrialist and inventor Tony Stark and his superhero alter-ego Iron Man in the "Iron Man" and "Avengers" series of films, asked Paige Winter to be the North Carolina ambassador for his recently formed Footprint Coalition.

The initiative aims to combat climate change using advanced technologies such as artificial intelligence.

Winter was severely injured by the shark attack that happened at Fort Macon State Park. Doctors had to amputate the teenager’s left leg and two fingers on her left hand.

See Downey's Instagram invitation to Winter below:

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