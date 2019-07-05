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HANGING ROCK VISTA:

Chryste Ferrara of Greensboro shot this photo Oct. 26 at Hanging Rock State Park.

DANBURY — The 14-year-old who went missing at Hanging Rock State Park Friday afternoon has been found safe, according to a Hanging Rock Park Ranger.

On Friday, emergency crews were searching for the 14-year-old boy at Hanging Rock State Park, a Hanging Rock Park Ranger says.

The ranger says the boy was hiking with his mom and dad when they realized he wasn’t there between 1 p.m. and 3 p.m.

The Danbury Fire Department and Stokes County Emergency Services responded.

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