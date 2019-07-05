...THE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM EDT FOR
NORTHWESTERN GUILFORD COUNTY...
AT 933 PM EDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED A
SMALL AREA OF AROUND ONE TO ONE AND A HALF INCHES OF RAIN HAS FALLEN
IN DOWNTOWN GREENSBORO DURING THE PAST COUPLE OF HOURS, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS OF AS MUCH AS THREE AND A HALF INCHES ON THE
NORTHWEST SIDE OF THE CITY. LOCAL LAW ENFORCEMENT REPORTED HIGH
WATER AT JOSEPH BRYAN BOULEVARD AND N. HOLDEN RD. DUE TO A CLOGGED
STORM DRAIN.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GREENSBORO, SUMMERFIELD, STOKESDALE, LAKE JEANETTE MARINA, LAKE
BRANDT AND LAKE TOWNSEND.
ADDITIONALLY, NORTH BUFFALO CREEK AT WESTOVER TERRACE IN GREENSBORO
IS NEAR BANKFULL. SOME MINOR FLOODING ALONG THE CREEK MAY RESULT.
NO ADDITIONAL RAIN IS EXPECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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