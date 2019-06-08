GREENSBORO — Police are asking motorists to avoid the area of Wendover Avenue and Cridland Road because of a power outage.

According to Duke Energy, 375 customers are without power in the Idlewood area. Further north in the city, 506 people are without power near the area of Lawndale Drive and Regents Park Lane in North Hills.

The causes of the outages are currently unknown and crews are assessing the damage.

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