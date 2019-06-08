THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN RALEIGH HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR RAPID RISES FOR...
GUILFORD COUNTY IN CENTRAL NORTH CAROLINA...
* UNTIL 145 PM EDT
* AT 1043 AM EDT, EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED SMALL STREAM
FLOODING ON BUFFALO CREEK.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING DUE TO RISING RIVERS
AND SMALL STREAMS INCLUDE...
GREENSBORO, HIGH POINT, MCLEANSVILLE, GIBSONVILLE, PLEASANT
GARDEN, JAMESTOWN, LAKE GUILFORD MACKINTOSH MARINA, FOREST OAKS,
LAKE JEANETTE MARINA AND OAK HOLLOW MARINA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE INTO AREAS WHERE THE WATER COVERS THE
ROADWAY. THE WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR CAR TO CROSS
SAFELY. MOVE TO HIGHER GROUND.
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING
OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
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