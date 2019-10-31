THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 688 IN
EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 28 COUNTIES
IN CENTRAL NORTH CAROLINA
ALAMANCE ANSON CHATHAM
DAVIDSON DURHAM EDGECOMBE
FORSYTH FRANKLIN GRANVILLE
GUILFORD HALIFAX HARNETT
HOKE JOHNSTON LEE
MONTGOMERY MOORE NASH
ORANGE PERSON RANDOLPH
RICHMOND SCOTLAND STANLY
VANCE WAKE WARREN
WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALBEMARLE, ANGIER, APEX,
ARCHDALE, ASHEBORO, BUIES CREEK, BURLINGTON, CAMP MACKALL,
CARRBORO, CARTHAGE, CARY, CHAPEL HILL, CLAYTON, CREEDMOOR, DUNN,
DURHAM, ELLERBE, ENFIELD, ERWIN, FRANKLINTON, GRAHAM, GREENSBORO,
HENDERSON, HIGH POINT, HILLSBOROUGH, KITTRELL, KNIGHTDALE,
LAURINBURG, LEXINGTON, LILLINGTON, LOUISBURG, MEBANE, NASHVILLE,
NORLINA, OXFORD, PINEHURST, PITTSBORO, POLKTON, PRINCEVILLE,
RAEFORD, RALEIGH, ROANOKE RAPIDS, ROCKINGHAM, ROCKY MOUNT,
ROUGEMONT, ROXBORO, SANFORD, SCOTLAND NECK, SELMA, SILER CITY,
SMITHFIELD, SOUTHERN PINES, SPRING HOPE, TARBORO, THOMASVILLE,
TROY, WADESBORO, WAGRAM, WAKE FOREST, WARRENTON, WILSON,
AND WINSTON-SALEM.
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