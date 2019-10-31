Storm photo
Khadejeh Nikouyeh/News & Record

The National Weather Service in Raleigh has issued a tornado watch for the Piedmont Triad.

The watch, which is in effect until 11 p.m. Thursday, includes Guilford, Forsyth, Alamance, Davidson, Davie and Randolph counties.

A line of strong to severe thunderstorms capable of damaging wind gusts of up to 60 mph and isolated tornadoes are possible late this afternoon into this evening, NWS said.

The threat is greatest from 5 to 8 p.m., according to the weather alert.

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