...EPISODES OF HEAVY RAIN MAY PRODUCE FLASH FLOODING OVER THE
WESTERN PIEDMONT TODAY...
.WIDESPREAD AREAS OF 3 TO 7 INCHES OF RAIN HAS FALLEN OVER
PORTIONS OF THE REGION SINCE LATE THURSDAY. THIS HAS LED TO SOME
FLOODING OF URBAN AREAS AND SMALL STREAMS. AN ADDITIONAL 1 TO 2
INCHES IS POSSIBLE TODAY AS ADDITIONAL SHOWERS AND THUNDERSTORMS
DEVELOP AND MOVE OVER THE AREA.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ANSON, DAVIDSON, FORSYTH, GUILFORD, MONTGOMERY,
RANDOLPH, AND STANLY.
* THROUGH THIS EVENING.
* PERIODS OF HEAVY RAIN ASSOCIATED WITH TRAINING SHOWERS AND
ISOLATED THUNDERSTORMS CAN BE EXPECTED THROUGH THIS AFTERNOON.
AFTER 3 TO LOCALLY 7 INCHES OF RAIN HAS ALREADY OCCURRED,
ADDITIONAL 1 TO 2 INCHES OF RAIN IS STILL EXPECTED. ANY
ADDITIONAL HEAVY RAIN, ESPECIALLY IN AREAS THAT ALREADY HAVE HAD
THE HEAVIEST RAIN, FLASH FLOODING WILL QUICKLY OCCUR.
* THE HEAVY RAIN MAY PROMPT THE RAPID RISE OF STREAMS AND
CREEKS. THE URBAN AREAS, PARTICULARLY AROUND THE CITY OF
GREENSBORO, AND OTHER LOW LYING AREAS WILL BE MORE PRONE TO
FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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