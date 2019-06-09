Judy Hutchens Mackie

Judy Hutchens Mackie

 N.C. Department of Public Safety

The N.C. Center for Missing Persons has issued a Silver Alert for a woman missing from Winston-Salem.

Judy Hutchens Mackie, 64, was last seen at Forsyth Medical Center, 3333 Silas Creek Parkway, according to a release from the center.

Mackie is white, 5 feet, 5 inches tall and weighs about 120 pounds. She has long black hair and brown eyes. She carried a purse and wore a light blue T-shirt and jean shorts.

Mackie is believed to suffer from a cognitive impairment and becomes easily disoriented. It is unknown if she left on foot or in a vehicle.

Anyone with information about Mackie's whereabouts is asked to call Winston-Salem police Sgt. M.S. Lovejoy at 336-414-9007.

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