Updated 3:28 p.m.

The Silver Alert for Linda Queen Leonard has been canceled, according to the N.C. Department of Public Safety. 

Further details were not given.

GREENSBORO — A Silver Alert has been issued for a woman believed to be suffering from dementia or some other cognitive disorder.

Linda Queen Leonard, 75, was last seen at 8410 W. Harrell Road in Oak Ridge, according to a news release. She is 5 feet 11, weighs 160 pounds and has long blonde hair and blue eyes. She was wearing a black shirt, red pants and black sandals with no socks. 

Leonard may be driving a black 2008 Mercedes-Benz E350 with a Florida license plate number of Y53MZW.

Anyone with information about her should call Deputy A Johnson at the Guilford County Sheriff's Office at 336-641-3355.

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