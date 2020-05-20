Jerome Walter Wallace.jpg

Jerome Walter Wallace

 Daniel Madison

BURLINGTON — Police are asking the public's help finding a missing 60-year-old man who walked away from a group home.

At 8 a.m. today, Burlington police were called to the 200 block of Union Avenue in response to a call that Jerome Walter Wallace was missing, according to a news release from police.

Wallace was last seen at 7:30 a.m. today wearing a black T-shirt, blue jeans, black belt, and black and red shoes. Wallace suffers from cognitive impairment, the news release said.

Police ask anyone who sees Wallace to call their department at 336-229-3500.

Recommended for you

Load comments