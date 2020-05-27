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Josh Garner

Dudley senior golfer Josh Garner plans to attend N.C. A&T.

The News & Record is shining the spotlight on high school senior athletes whose seasons were cut short because of the COVID-19 outbreak.

JOSH GARNER, Dudley, golf

Garner, a 17-year-old golfer, saw his season cut short, but was grateful that his mother, Lisa Garner, got to see what turned out to be his last match for Dudley. Here are his thoughts:

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