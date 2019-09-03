GREENSBORO — The N.C. Court of Appeals has issued a ruling that affirms an earlier decision saying former Summerfield Town Council Member Todd Rotruck was not a resident of the town during the May 2017 primary and was not eligible to vote during the November election when he won his seat.

In an 18-page ruling issued Tuesday, the appeals court said that a Guilford County Superior Court judge did not make any errors when he ruled that the Guilford County Board of Elections was justified in deciding that Rotruck was a resident of Greensboro, not Summerfield, at the time of the primary.

The local elections board made its decision at an April 2018 hearing after Summerfield resident Janelle Robinson challenged Rotruck’s residency.

After the election board’s ruling, the Town Council barred him from serving without voting on the matter.

Rotruck appealed the elections board’s decision to Superior Court. In October 2018, Judge Joe Craig signed an order upholding the elections board’s decision, writing that Rotruck didn’t prove he intended to leave his Lewiston Road house in Greensboro and move back to his Strawberry Road address in Summerfield.

Rotruck took his case to the appeals court, which upheld Craig’s decision Tuesday.

In the court’s opinion, Judge Allegra Collins wrote, “The BOE was presented with relevant evidence adequate to support its ultimate conclusion that (Rotruck) did not reside in Summerfield. We accordingly reject (Rotruck’s) argument that the BOE’s ultimate conclusion was unsupported by the whole record.”

Chief Judge Linda McGee and Judge Philip Berger Jr. concurred.

After Craig’s Superior Court ruling in October, the Summerfield council appointed former Council Member Dianne Laughlin to fill Rotruck’s seat. She did not file for re-election for this November’s election to decide who will serve the remaining two years of Rotruck’s term.

Rotruck had hoped the appeals court would remand the case to the elections board for another hearing.

Rotruck could appeal the case to the N.C. Supreme Court.

He said Tuesday that he and his attorneys are discussing their options.

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